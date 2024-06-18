شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد اليوم الثلاثاء 18– 6- 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى .

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري المصري

يحتل الاهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17

هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

أخر ظهور للأهلى والاتحاد السكندري في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.