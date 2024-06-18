"سيطرة برتغالية".. تاريخ مواجهات منتخب البرتغال والتشيك قبل لقائهما اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره منتخب التشيك اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 يألمانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ريد بول أرينا".

وتعد هذه هي المواجهة السادسة التي تجمع بين المنتخبين معاً في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في 5 مناسبات من قبل، تمكن خلالهم المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط، ولم يحضر التعادل في أي مباراة بينهما.

وسجل لاعبو المنتخب البرتغالي في مرمى التشيك 10 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط.

وبالحديث عن مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، فأننا نجد أن هذه المباراة ستكون هي الرابعة التي تجمع بينهما في البطولة، حيث سبق أن تواجها معاً في 3 مباريات من قبل، نجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

ويعد ثنائي المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ودييجو دالوت، هما الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معاً برصيد هدفين لكلا منهما.

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