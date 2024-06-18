تقارير: النصر السعودي يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن وجود رغبة من قبل نادي النصر السعودي للتعاقد مع النجم الإٍسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله بشكل رسمي عن فريق إشبيليه الإٍسباني.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن صفوف فريق إشبيلية.

وأشارت الصحيفة، أن سيرجيو راموس يمتلك العديد من العروض، من الدوري السعودي والأمريكي والتركي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن العرض المالي المقدم من فريق النصر، قد يساهم في إغراء راموس للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

واختتمت الصحيفة، أن الثنائي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي وفيرناندو هييرو المدير الرياضي للفريق، سيعملان على إقناع راموس بالإنضمام إلى النصر.

وكان نادي إشبيلية الإسباني، أعلن يوم أمس الإثنين رحيل راموس بشكل رسمي عن صفوف الفريق، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وخاض راموس خلال الموسم الحالي 37 مباراة رفقة فريق إشبيلية في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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