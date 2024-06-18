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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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