شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب.

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