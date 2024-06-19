ملف الخليج 365.. لاعب مصري يقترب من ليفربول.. تفاصيل مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها لاعب مصري جديد على رادار ليفربول، وتركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق"، وفوز الأهلي على الاتحاد السكندري.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

لاعب مصري جديد على رادار ليفربول.. ما التفاصيل؟

"زيادة العائد المادي.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مشاركة لاعبي الأهلي في إعلان "ولاد رزق"

كهربا يخطف فوزاً هاماً للأهلي أمام الاتحاد ويقوده للمركز الثالث

"أدافع عن سمعتي".. تصريحات غاضبة من كولر مدرب الأهلي بخصوص موديست

الأهلي يلاحق بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواجهة مصرية في الجولة الأولى.. جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

"بداية مصرية".. جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

اشتباكات عنيفة بين جمهور تركيا وجورجيا في يورو 2024 (فيديو وصور)

بيراميدز يُعلن قرار "كاس" بخصوص عقوبة اتحاد الكرة على الشيبي

كولر يوضح تصريحاته بخصوص كهربا

الأهلي يُعلن طبيعة إصابة عمر كمال عبدالواحد أمام الاتحاد

تعرف على المباريات المؤجلة للأهلي بعد الفوز أمام الاتحاد

أردا جولر يتخطى رقم رونالدو التاريخي في اليورو (فيديو)