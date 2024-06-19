الامارات | بالأرقام.. الجزيرة بطل الدوري في «اللعب النظيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي الجزيرة قائمة اللعب النظيف في الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حصل لاعبوه على 32 بطاقة صفراء من أصل 693 بطاقة أشهرها قضاة الملاعب في 182 مباراة بلغ عدد البطاقات الحمراء فيها 59 بطاقة.

وجاء فريق حتا «الهابط لدوري الهواة» ثانياً (38 بطاقة)، والنصر ثالثاً (46 بطاقة)، فيما حصل كل من البطائح، وفريق الإمارات «صاحب بطاقة الهبوط الثانية»، وشباب الأهلي، على (47 بطاقة)، يليهم العين والوصل بـ(48 بطاقة)، وجاء خلفهما بني ياس (49 بطاقة)، والوحدة (51 بطاقة)، والشارقة (54 بطاقة)، فيما نال لاعبو عجمان وخورفكان (61 بطاقة)، وجاء البطائح في المركز الأخير (64 بطاقة).

وتصدر اتحاد كلباء قائمة الفرق الأكثر تعرضاً للبطاقات الحمراء بـ10 بطاقات، وجاء خلفه شباب الأهلي، وخورفكان (سبع بطاقات)، ثم العين والوحدة (ست بطاقات)، والبطائح (أربع بطاقات)، ثم الجزيرة والشارقة وحتا والإمارات (ثلاث بطاقات)، والوصل وبني ياس وعجمان (بطاقتان)، فيما نال النصر بطاقة حمراء واحدة.

وتصدر عجمان قائمة الفرق التي احتسبت عليها ضربات جزاء بواقع 10 ركلات من أصل 83 تم احتسابها لكل فرق الدوري، وجاء خلفه حتا بثماني ضربات، وسبع ضربات احتسبت على كل من الجزيرة والإمارات والشارقة، وست على الوحدة واتحاد كلباء وخورفكان، وخمس على العين وشباب الأهلي وبني ياس، وأربع على الوصل والنصر، في حين كان البطائح الأقل ارتكاباً للأخطاء داخل منطقة الجزاء، بواقع ثلاث ضربات فقط.

في المقابل، كان الوحدة الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء بواقع 14 ضربة، يليه خورفكان (9)، ثم الجزيرة واتحاد كلباء (8)، والشارقة (7)، والنصر وعجمان والإمارات «6»، والبطائح «5»، والوصل «4»، والعين وشباب الأهلي «3»، وحتا وبني ياس «2».

أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات الصفراء

. عمر كيتا «الإمارات» 10 بطاقات.

. مسعود سليمان «خورفكان» 7.

. سالم راشد «اتحاد كلباء» 7.

. ماجد راشد «الشارقة» 7.

. آلان ماركيز «الوحدة» 6.

أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات الحمراء

. خالد بطي «الوحدة» 2.

. إديلسون البيرتو «البطائح» 2.

. جوناتاس سانتوس «العين» 2.

. فيليب كيس «اتحاد كلباء» 2.

. دانيل بيسا «اتحاد كلباء» 2.

. اتحاد كلباء يتصدر قائمة الفرق الأكثر تعرضاً للبطاقات الحمراء.