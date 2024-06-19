شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص أمامية عمر كمال عبد الواحد استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى للفحص الطبى، اليوم، بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق لتحديد مصيره من مباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وخرج عمر كمال عبد الواحد مصابا من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.

واشتكى عمر كمال عبد الواحد من شد فى العضلة الأمامية لذا يرغب طبيب الأهلى فى تحديد مصيره وإن كانت الدلائل تشير لغيابه عن مباراة الداخلية المقبلة.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري المصري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.