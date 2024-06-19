شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جوميز ولاعبى الزمالك قبل تدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق تدريبات اليوم>

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، خلال مباراة المصرى السابقة في بطولة الدورى، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويستأنف، اليوم، فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الثلاثاء بعد الخسارة أمام المصرى، حيث منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق اللاعبين راحة من التدريبات ليقضى اللاعبون ثالث أيام العيد مع أسرهم.

من ناحية أخري، تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء المصري.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل .