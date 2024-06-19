رسميًا.. الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة الاتفاق بدلًا من اتحاد جدة في دوري أبطال الخليج

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد مشاركة نادي الاتفاق بدلًا من اتحاد جدة، في بطولة دوري أبطال الخليج النسخة الجديدة 2024-2025.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نادي اتحاد جدة اعتذر بشكل رسمي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج 2024-2025.

وقرر الاتحاد السعودي إشراك نادي الاتفاق صاحب المركز السادس في دوري روشن الموسم المنصرم، في بطولة دوري أبطال الخليج النسخة الجديدة.

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وعليه، فإن نادي الاتحاد السعودي، سيشارك في بطولتين فقط خلال الموسم المقبل وهما دوري روشن للمحترفين وبطولة كأس الملك.

يأتي ذلك بعد أن فشل العميد في التأهل إلى كأس السوبر السعودي وبطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وجاء هذا الخبر بمثابة صدمة قوية لجماهير اتحاد جدة، الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة فريقهم المفضل يتنافس في هذه البطولة القارية.