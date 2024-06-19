اخبار الرياضه

رسميًا.. الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة الاتفاق بدلًا من اتحاد جدة في دوري أبطال الخليج

0 نشر
0 تبليغ

فينالدوم - الاتفاق - الاتحاد - الدوري السعودي

فينالدوم - الاتفاق - الاتحاد - الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد مشاركة نادي الاتفاق بدلًا من اتحاد جدة، في بطولة دوري أبطال الخليج النسخة الجديدة 2024-2025.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نادي اتحاد جدة اعتذر بشكل رسمي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج 2024-2025.

وقرر الاتحاد السعودي إشراك نادي الاتفاق صاحب المركز السادس في دوري روشن الموسم المنصرم، في بطولة دوري أبطال الخليج النسخة الجديدة.

اقرأ أيضًا.. لاعب مصري يقترب من مزاملة محمد صلاح في بـ

وعليه، فإن نادي الاتحاد السعودي، سيشارك في بطولتين فقط خلال الموسم المقبل وهما دوري روشن للمحترفين وبطولة كأس الملك.

يأتي ذلك بعد أن فشل العميد في التأهل إلى كأس السوبر السعودي وبطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وجاء هذا الخبر بمثابة صدمة قوية لجماهير اتحاد جدة، الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة فريقهم المفضل يتنافس في هذه البطولة القارية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا