محمد صلاح يواجه أزمة في ليفربول بسبب منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية، عن وجود أزمة محتملة لـ قائد الفراعنة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع فريقه بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر 2025، في دولة المغرب، وستتعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية النسخة الجديدة.

ووفقًا لـ موقع «THIS IS ANFIELD» فإن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ستختتم في يناير 2026، وهذا سيسبب تعارضًا مع منافسات الدوري الإنجليزي والممتاز ودوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

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وتابع التقرير أنه من الممكن أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأندية حقها في الرفض للسماح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

واختتمت أن هذا بالتأكيد سيسبب أزمة لـ محمد صلاح مع فريق ليفربول، في حال رفض ناديه السماح لمغادرة اللاعب للمشاركة رفقة منتخب بلاده حال تأهل الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025.