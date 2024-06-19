شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول بهدف عبد الكبير الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق مودرن فيوتشر على نظيرة سيراميكا بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء هدف فريق مودرن فيوتشر عن طريق المغربى عبدالكبير الوادى من علامة الجزاء في الدقيقة 12.

وشهدت أحداث الشوط الأول أثارة كبيرة بين لاعبو الفريقين حيث أهدر مهاجمين فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققة للتهديف وأدراك هدف التعادل بينما حاول مهاجموا فريق مودرن فيوتشر تعزيز تقدمهم.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حيث يمتلك سيراميكا 34 نقطة، بينما يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.

ويخوض فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. أحمد هاني ، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، عبد الرحمن بودي.

خط الوسط .. إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد إبراهيم ، أحمد بلحاج.

خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود "جنش".

خط الدفاع .. محمود شعبان ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي.

الهجوم .. أرنولد إيبا.