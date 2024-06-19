شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسبق وحصل اللاعب على بطاقتين صفراوين من قبل في مباراتي الإسماعيلي وإنبي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري الأخيرة.

وقبل دونجا تأكد أيضا غياب الثنائى زيزو، ونداى بسبب تراكم الإنذارات كذلك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الزمالك، من غيابات بالجملة خلال الفترة الماضية، ما بين الاستبعاد الفني، والإيقاف، ولعنة الإصابات التى طالت عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

ومع تأكد غياب الثلاثى، دونجا، زيزو، إبراهيما نداي، عن مواجهة فاركو المقبلة، بسبب تراكم الإنذارات، يغيب معهم للإصابة كل من: شيكابالا، أحمد فتوح ، سيف الجزيري ، مصطفى الزناري ، محمود الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى ، محمد عاطف، بالإضافة إلى الهارب سامسون أكينيولا،الذى يرفض العودة لصفوف الزمالك وفسخ تعاقده، وأخيرا محمود علاء، الذي خرج من حسابات جوميز خلال الفترة الماضية بعد ابلغ مسئولو النادى برحيله نهاية الموسم بنهاية عقده.