منتخب ألمانيا يفوز على المجر ويضع قدما في دور الـ 16 ليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ألمانيا والمجر التي أقيمت اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في يورو 2024.

وفاز منتخب ألمانيا على المجر بثنائية نظيفة على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

سجل هدف ألمانيا الأول، جمال موسيالا في الدقيقة 22.

سجل هدف ألمانيا الثاني، جوندوجان في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز عزز منتخب ألمانيا صدارته للمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، بينما ظل المجر دون نقاط في المركز الثالث.

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