الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بشأن خوض مباريات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نفى المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن مطالبه.

وتعد أحد مطالب الزمالك عدم خوض أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية.

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه، مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".

وأتم: "وفي انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".

الجدير بالذكر أن هناك أنباء تداولت خلال الفترة القليلة الماضية عن تراجع الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي في الدوري.

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