صاروخية شاكيري تدرك التعادل لسويسرا أمام اسكتلندا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب نادي شيكاجو فاير الأمريكي، شاكيري، هدف تعادل منتخب سويسرا في مرمى اسكتلندا.

وبعد خطأ فادح من مدافع اسكتلندا، أنتوني رالستون، في التمرير للحارس، استغلها شاكيري وسددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى أنغوس غان.

وأصبح شيردان شاكيري لاعب شيكاجو فاير أول لاعب يسجل في مباراة ببطولة اليورو أثناء اللعب لفريق في أمريكا الشمالية أو الجنوبية.

وبهذا الهدف أصبح شاكيري أول لاعب يسجل في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم (2014، 2018، 2022) وبطولة أوروبا (2016، 2020، 2024).

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