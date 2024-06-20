شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يضع الرتوش النهائية على خطة عبور فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس، حيث يضع جوميز خطة عبور فاركو الليلة بعد تركيزه على علاج أخطاء اللاعبين خلال المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، والتي كلفتهم خسارة اللقاء وذلك لتفاديها في مباراة الغد أمام فاركو.

واهتم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على مدار اليومين الماضيين، بتجهيز مقاطع فيديو خاصة بمباريات فاركو لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى فريق فاركو وتنفيذ التعليمات الفنية وضرورة نقل الكرة بشكل سريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.