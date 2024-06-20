تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب اسبانيا اليوم الخميس، مع نظيره منتخب إيطاليا في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد فيلتنيس أرينا.

ويتنافس المنتخبان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية حيث فاز كلاهما في الجولة الأولي، المنتخب للآزوري حقق الفوز على منتخب ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثيه نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة الأفتتاحية عن طريق ألفارو موراتا، فابيان رويز، داني كارفخال

تشكيلة إسبانيا المتوقعة ضد إيطاليا

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب إسبانيا “لويس دي لا فوينتي” لقاء فريقه أمام كرواتيا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفـاع: أليكس جريمالدو – روبن لي نورماند – ناتشو فيرنانديز – داني كارفخال.

خط الوسط: فابيان رويز – مارتن زوباميندي – بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز – فيران توريس – لامين يامال



موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا

المباراة تقام في العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 1.

معلق مباراة ايطاليا واسبانيا

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق علي سعيد الكعبي.