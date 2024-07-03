الامارات | موراتا يغلق الباب أمام الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، أنه لا يعتزم الرحيل عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد وسط تكهنات بشأن تلقيه عرضاً سخياً من الدوري السعودي.

قال موراتا في منشور عبر حسابه وحساب أتلتيكو مدريد على شبكة إنستغرام اليوم الثلاثاء: "لا أتخيل مدى مذاق الفوز بشيء ما وأنا أرتدي هذا القميص ولن أتوقف عن ذلك لحين تحقيق هدفي".

ولعب موراتا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010 و2014 وانضم إلى أتلتيكو مدريد في 2019 بعد فترة احترافية في تشيلسي ويوفنتوس، قبل أن ينتقل مجدداً ليوفنتوس بين عامي 2020 و2022، وغاب عن تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني في 2021.

وتردد أن موراتا تلقى عرضاً من القادسية السعودي الذي يتولى المدرب الإسباني ميتشيل غونزاليس المسؤولية الفنية به.

وأوضح موراتا: "الشيء الأكثر سهولة بالنسبة لي هو عدم اللعب في إسبانيا، بالنسبة لحياتي، لما أتعرض له حينما أخرج إلى الشوارع في بلادي".