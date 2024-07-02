موراتا يحدد موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ألفارو، أن ألفارو موراتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، أبلغ إدارة ناديه بنيته في البقاء خلال الموسم المقبل، حيث حسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشار إلى أن موراتا يملك عروضًا من الدوري السعودي للمحترفين بما في ذلك القادسية، لكنه يعطي الأولوية للاستمرار مع أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة.

وشدد على أن أتلتيكو مدريد ومدربه سيميوني يدركان رغبة موراتا في البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا..بـ 17 قضية.. فيفا يحرم 7 أندية مصرية من القيد

وأكد ألفارو موراتا في تصريحات نقلها فابريزيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه مستعد للبقاء في أتلتيكو، حيث قال: “لا أستطيع حتى أن أتخيل شعور الفوز بهذا القميص، ولن أتوقف عن الدفع حتى أنجز الأمر”.

ورفض موراتا العروض المقدمة من الدوري السعودي لضمه خلال الفترة المقبلة.