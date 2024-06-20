بعد رفض عرض الاهلي.. الكشف عن وجهة بلعيد المقبلة

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن وجهة زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد رفضه عرض النادي الاهلي الفترة الأخيرة.

وحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية فإن زين الدين بلعيد رفض عرضًا من النادي الاهلي وأندية أخرى سعودية؛ وذلك لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي”.

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وأضافت الصحيفة: “زين الدين بلعيد سينتقل إلى نادي سان تروند البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واللاعب حسم كافة أموره، وسيرحل إلى بلجيكا الأسبوع المقبل للكشف الطبي وتوقيع العقود رسميًا”.

واختتمت: قيمة صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي البلجيكي هي 500 الف يورو، مع زيادة في نسبة إعادة بيعه مرى أخرى خلال الترة المقبلة”.

وكان النادي الاهلي قد دخل في مفاوضات قوية مع زين الدين بلعيد تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك لتدعيم خط الدفاع للفريق الأحمر.

ويسعى الأحمر لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، لرغبته في تقوية الفريق استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبل 2025، والذي سيشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.