شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسى الحديث يعلن جدول بطولة العالم للناشئين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، جدول بطولة العالم للناشئين والتي تستضيفها الإسكندرية، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري .

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة هي : النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، شيلي ، الصين ، تايوان ، كوت ديفوار ، التشيك ، فرنسا ، چامبيا ، غانا ، چورچيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، الكويت ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، الفلبين ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوغندا ، أوكرانيا ، أمريكا ، ولاعبين محايدين من دولتين ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وتبدأ البطولة يوم الثلاثاء 25 يونيو بمنافسات تتابع السيدات في العاشرة صباحا وتتابع الرجال في الواحدة ظهرا ثم يختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتتويج الفائزين على أن تقام يومي الأربعاء والخميس تصفيات السيدات والرجال وتبدأ من الثامنة والنصف صباحا وتختتم في السابعة مساء .

وتقام يوم الجمعة نهائي منافسات السلاح للرجال والسيدات حيث تبدأ منافسات السيدات في الواحدة ظهرا والرجال في الخامسة والنصف مساء على أن يقام السبت نهائي منافسات الرجال والسيدات حيث تبدأ منافسات السيدات في الثالثة عصرا والرجال في السابعة مساء ويختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتتويج الفائزين ، بينما تختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات التتابع المختلط حيث تبدأ المنافسات في الواحدة ظهرا ويختتم اليوم في التاسعة مساء بتوزيع الجوائز.

ويحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.

ويعقد اتحاد الخماسي الحديث مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو بالقرية الذكية بالجيزة.

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.