ريال مدريد يكشف أول الراحلين في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن أول اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوفه بعد الاتفاق على كل البنود مع فريقه الجديد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا اليوم الخميس، يؤكد من خلاله التوصل لاتفاق مع نادي لاس بالماس على انتقال دائم للجناح، مارفين بارك، والذي يعد أحد مواهب نادي ريال مدريد ويبلغ من العمر 23 عامًا فقط وسبق ولعب 4 مباريات مع الفريق الأول منذ تصعيده في عام 2020.

وكان مارفين في الموسمين الماضيين لصعوبة المشاركة في المباريات تمت إعارته إلى لاس بالماس والذي سيحصل على خدماته بشكل دائم الآن، وشارك مارفن مع لاس بالماس في الموسم الماضي من خلال بطولتي الدوري والكأس في إجمالي 32 مباراة وصنع هدفين.

ويجيد مارفن اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح والظهير الأيمن وكذلك لاعب الوسط الأيمن والأيسر وهذا ما اعتمد المدربون عليه خلال السنوات الماضية.

وتمنى ريال مدريد في نهاية البيان التوفيق للاعبه في مسيرته وخطوته القادمة وعلى كل ما قدمه من أجل الملكي خلال الفترة السابقة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا