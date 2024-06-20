"الزمالك الأكثر تتويجًا بها وجائزتها 3 ملايين دولار".. الأهلي يُشارك ببطولة جديدة في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مشاركة الأهلي في بطولة الأفروآسيوية في صورتها الجديدة التي ستُقام في يناير 2025 على استاد لوسيل.

وأوضحت صحيفة الراية القطرية، اليوم الخميس، أن الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا سيواجه العين الإماراتي بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا.

وذكرت الصحيفة أن الفائز بالمباراة سيحصل على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار.

وكانت بطولة الأفروآسيوية قد توقفت في عام 1998؛ حيث يُعد فريق الزمالك الأكثر تتويجًا بها بواقع نسختين فيما توّج الأهلي بنسخة واحدة.

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