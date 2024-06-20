شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة على رأسها توجه وفد الاهلى للمنوفية لحضور جنازة نورهان ناصر، تقدم مصر للمركز الثالث إفريقيا، وفوز منتخب اليد للناشئات على تونس ببطولة العالم.

وفد الأهلى يتجه للمنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر

أتجه ظهر اليوم الخميس وفد من الأهلى إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية للمشاركة فى تشييع جثمان نورهان ناصر مُشجعة النادى التى توفيت عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.

مودرن فيوتشر يتفق مع مروان صحراوى على إنهاء مستحقاته ودياً

كشف مصدر بمودرن فيوتشر، أن مسئولى النادى فتحوا باب التواصل مع التونسى مروان صحراوى لاعب الفريق السابق لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعب والتى أدت إلى إيقاف قيد النادى خلال الساعات الأخيرة.

سيراميكا يطالب بتمكين رابطة الأندية من إدارة الدورى وتعيين حكام دوليين

أصدر نادى سيراميكا بيانا رسميا أعلن خلاله اعتراضه على القرارات التحكيمية التى تعرض لها النادى منذ بداية الموسم وأنه سبق واشتكى أكثر من مرة بسبب هذه الأخطاء دون جدوى أو تدخل.

مصر تتقدم للمركز الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا فى تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.

غموض موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو

سيطر الغموض على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، والمقرر لها غدا الجمعة ببطولة الدورى.

سيدات اليد 2004 يهزمن تونس 25-24 فى بطولة العالم

فاز المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، عندما على منتخب تونس بنتيجة 25-24 ضمن مباريات النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

كولر يعيد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى أمام الداخلية

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة الداخلية.

