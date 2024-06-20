3 مليون دولار للبطل.. الاهلي ينافس العين الإماراتي على بطولة قارية

كشفت تقارير صحفية عن عودة بطولة الأفرو آسيوية من جديد خلال الموسم المقبل، على أن تلعب بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل دوري أبطال آسيا.

وتوج الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة النهائية، فيما توح العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا بالفوز على يوكوهاما الياباني.

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وحسب صحيفة “الراية” القطرية فإن بطولة الأفرو آسيوية ستلعب من جديد بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وآسيا في يناير 2025 على استاد لوسيل بقطر”.

واختتمت الصحيفة: “الفريق الفائز بلقب الأفرو آسيوية سيحصل على 3 مليون دولار، وهو المبلغ الضخم الذي يحفز الأندية على المشاركة في هذه البطولة”.

وكانت بطولة الأفرو آسيوية قد لعبت 11 مرة من قبل خلال الفترة من 1986 إلى 1998، ولكنها توقفت بقرار من الفيفا بسبب بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد الزمالك هو اكثر فريق يتوج بلقب الأفرو آسيوية بلقبين، يليه كل من الاهلي ووفاق سطيف والوداد والرجاء من المغرب بلقب لكل فريق.