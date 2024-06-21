الامارات | عجمان يعسكر في صربيا.. ويتجمع 10 يوليو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه إدارة نادي عجمان للموافقة على مقترح المدرب الصربي غوران توفيدزيتش بإقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في صربيا في النصف الثاني من يوليو المقبل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

ومن المقرر وفقاً للخطة المعتمدة من جانب غوران أن يتجمع الفريق في الـ10 من يوليو المقبل، لإجراء القياسات الطبية والبدنية، ليباشر من بعدها تدريباته الداخلية قبل السفر إلى صربيا.

وكان نادي عجمان قد استقر بصورة كبيرة على الهيكل الرئيس الذي سيخوض به الموسم الجديد، بحسم ملف اللاعبين الأجانب والمقيمين، مع إضافة بعض التعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين وفق توصية المدرب.

وتعاقد «البرتقالي» مع المغربي أيمن الحسوني، والبرازيلي هنريكي، كما جدد عقد مدافعه الصربي ميلوش كوسانوفيتش، والمهاجم المغربي وليد أزارو.

من جهته، أكد مدير فريق عجمان محمد حسين، أن هناك عملاً كبيراً قامت به إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن، للانتهاء مبكراً من تلبية احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، ليدخل فترة التحضيرات وهو مكتمل الصفوف.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تُعتبر عودة المدرب الصربي غوران من القرارات المهمة، لسابق معرفة هذا المدرب بفريق عجمان، إذ أمضى معه موسمين كانا من أفضل مواسم الفريق في الدوري، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة ستسهل عمله كثيراً مع عجمان».

وأضاف: «نتطلع إلى تقديم موسم قوي يُلبي طموحات الجماهير المتطلعة دوماً إلى الاستمتاع بالكرة الجميلة المعروفة عن عجمان، والوجود في مراكز متقدمة على ترتيب الدوري».

وعن تقييمه للموسم الماضي، قال محمد حسين: «قدمنا وجهين مختلفين، إذ لم تكن النتائج على قدر التطلعات في كثير من المباريات، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خلال المعسكر التحضيري، وغياب ستة لاعبين عن التشكيلة الأساسية لفترات ليست بالقصيرة، فضلاً عن التغييرات التي جرت على مستوى الجهاز الفني، لكن مع اكتمال صفوف الفريق والتدعيمات التي أحدثتها الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، ظهر البرتقالي بصورة مرضية بالنسبة للنادي في الدور الثاني».

وعن تقييم النادي لعمل المدرب السابق الروماني إيسايلا، قال محمد حسين: «إن المدرب جاء في توقيت حرج للغاية، وواجه ظروفاً صعبة، إذ لم تكتمل صفوف الفريق إلا بعد 10 جولات من بداية الموسم، وقد بذل كل ما لديه من جهود لإبعاد الفريق عن شبح الهبوط، وأعتقد أنه بنهاية الموسم نجح في الحفاظ على مكان الفريق بدوري المحترفين، وهذا أمر جيد من مدرب كبير له سمعته في الدوري».