شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الثانية عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال - عبدالله السعيد - وناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبى - وناصر منسى - سيد عبدالله نيمار.

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)،محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)،سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)،محمود علاء (استبعاد فنى)،مهاب ياسر (إصابة في القدم)،سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)،وثلاثى الصليبى محمود الونش و أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفاً.