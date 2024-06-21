الدوري الممتاز المصري.. سبب تأخر نزول لاعبي الأهلي والداخلية الى استاد السلام

ياسر رشاد - القاهرة - تأخر نزول لاعبي الاهلي والداخلية لملعب المباراة التي تقام حاليا على إستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تأخر نزول لاعبي الفريقين بعد طلب حكم المباراة إبراهيم محمد، تغيير كل منهما الجورب “الشراب” لكونه نفس اللون وهو ما استدعى كلا الفريقين للعودة لغرفة الملابس لتغيير الشراب.

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم وكهربا.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان