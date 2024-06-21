قرار مفاجئ من الاتحاد الأوروبي ضد مبابي قبل مواجهة هولندا وفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA القدم قرارًا ضد لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا وهولندا، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مبابي من ارتداء قناع به علم بلاده في مباراة اليوم ضد هولندا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا يعد مخالفًا للوائح UEFA و FIFA ، و تطلب منه ارتداء قناع بلون واحد لا يحمل أي رمز سياسي أو ديني.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة على مستوى الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي أمام نظيره النمساوي، في المباراة التي انتهت بفوز الديوك بهدف نظيف.

ونصح الفريق الطبي مبابي بضرورة ارتداء قناع من أجل حمايته من تفاقم إصابته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الهولندي في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.