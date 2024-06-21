شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: حكم واعد ينجح فى اختبارات الصندوق خلال لقاء الأهلى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: الجولة 12 المؤجلة من الدورى المصرى Nile

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: إبراهيم محمد

مساعد أول: وائل شعبان

مساعد ثان: حسام رمضان

حكم رابع: صبحى العمراوى

حكام ال VAR: محمود بسيونى واسامة السيد

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا داخل ميدان اللعب والبعض كان يراها سهلة على الورق نجح طاقم التحكيم بالكامل فى إدارتها بشكل جيد، على الرغم من وجود اختبارات صعبة داخل منطقتى الجزاء، وكانت أبرز حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 19 يسجل لاعب الأهلى أفشة هدفا صحيحا، اعترض بعض لاعبى الداخلية على وجود مخالفة تسبق الهدف وعند المراجعة لا توجد مخالفة، حيث تنافس محمد هانى بشكل عادل والهدف صحيح والـVAR أكد صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 42 ركلة جزاء صحيحة محتسبة لصالح الداخلية بقرار حاسم من الحكم نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الأهلى ضد مهاجم الداخلية، قناعات اللاعبين حاضرة والـVAR يؤكد صحة القرار.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 50 داخل صندوق الداخلية لا توجد مخالفة بين مهاجم الأهلى ومدافع الداخلية واستمرار للعب صحيح من حكم المباراة.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 54 سقوط أفشة داخل منطقة جزاء الداخلية، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة عدم وجود المخالفة، حيث كان هناك تنافس بين لاعب الأهلي والداخلية.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهودا كبيرا فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، وكانت هناك تحركات وتمركزات وقراءة للعب جيدة، وتعاون مع المساعدين بشكل جيد وـيضا غرفة الـVAR.

الحكام المساعدون: أداء تحكيمي جيد للحكمين المساعدين نتيجة التركيز، والتعاون مع الحكم فى ضبط المخالفات وحالات التسلل.

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستحق التدخل على مدار شوطى اللقاء.