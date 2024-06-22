الامارات | النمسا تحيي آمالها بفوز مستحق على بولندا في أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت النمسا آمالها في تخطي دور المجموعات بفوزها المستحق على بولندا 3-1 على الملعب الاولمبي في برلين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم في ألمانيا.

وسجل مدافع فينورد الهولندي غيرنوتت تراونر (9) ولاعب وسط لايبزيغ الألماني كريستوف باومغارتنر (66) ومهاجم إنتر الإيطالي ماركو أرناوتوفيتش (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا، ومهاجم اسطنبول باشاك شهير التركي كرشيشتوف بيونتيك (30) هدف بولندا.

وعوّضت النمسا الساعية في مشاركتها الرابعة الى تكرار انجازها في النسخة الاخيرة عندما بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل أن تخرج بعد التمديد (1-2) على يد إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب، سقوطها أمام فرنسا 0-1 في الجولة الأولى، ولحقت بهما مؤقتا الى الصدارة.

وصعَّبت النمسا مهمة منافستها بولندا التي وضعت قدما خارج النهائيات بخسارتها الثانية تواليا عقب الاولى أمام هولندا 1-2، وهي المواجهة الثانية بين المنتخبين في الكأس القارية بعد الأولى في باكورة مشاركتهما في البطولة عام 2008 وكانت في دور المجموعات أيضا (1-1)، وتلتقي النمسا مع هولندا، وبولندا مع فرنسا في الجولة الاخيرة الثلاثاء المقبل.