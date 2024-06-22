شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يضع خطة مواجهة الإسماعيلي فى المران الأخير لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً الأحد.

ويأمل طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، في مواصلة الانتصارات المحلية بالدوري، بعدما نجح في الفوز على الجونة في الجولة قبل الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بهدف نظيف.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على سيراميكا، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.