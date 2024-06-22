شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخضع للتحقيق فى الزمالك..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتحقيق في الثالثة عصر اليوم السبب أمام الشئون القانونية بالقلعة البيضاء بعد تصرفه تجاه زميله حسام عبد المجيد في مباراة المصري البورسعيدى بالجولة 27 من الدورى المصري الممتاز (دورى nile)، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن موعد التحقيق مع محمد عواد حارس القلعة البيضاء سيكون في الثالثة عصر اليوم السبت لما بدر منه من تجاوز تجاه زميله حسام عبد المجيد في مباراة المصري البورسعيدى.

وأعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض عن المشاركة فى المباريات،بعد مشادته مع حسام عبد المجيد فى مباراة المصري البورسعيدى بالحولة السادسة والعشرين من الدورى المصري.

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