شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يحصد الدوري بتعادل مُثير أمام الزمالك فى القمة رقم 58 والان مع تفاصيل الخبر

مثل هذا اليوم وتحديداً يوم 22 يونيو عام 1986 ، تعادل الأهلى، بطل الدورى المصرى مع الزمالك وحافظ على فارق النقاط الست بينهما ليحتفل المارد الأحمر باللقب أمام الأبيض فى ختام مباريات دورى موسم 1985-1986 فى القمة رقم 58 باستاد القاهرة.

تقدم أشرف قاسم فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، وتعادل مجدى عبدالغنى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة .. أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولى محمد حافظ، وعاونه كل من إسماعيل اليمنى، وسمير يوسف.

تشكيل الأهلى فى القمة 58 جاء مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغني، بدر رجب (زكريا ناصف)، أسامة عرابي، حسام حسن، ومحمد السيد.

أما تشكيل الزمالك فضم: طارق عبدالعليم، محمد صلاح، هشام يكن، إسماعيل يوسف، أحمد رمزي، حمادة عبداللطيف، أشرف قاسم (علاء فوزى)، محمد حلمي، خالد عبدالرحمن (حمادة يونس)، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".