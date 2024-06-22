شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كولر حول سبب غياب الدبيس عن المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادي الأهلي من مارسيل كولر المدير الفني عن سبب عدم الاعتماد على كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق في المباريات الأخيرة، رغم النقص العددي الذي يعاني منه الفريق الأحمر منذ إصابة التونسي علي معلول الظهير الأيسر الأساسي.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس ويغيب حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

ويعتمد كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته رغم أنه بديل التونسي، ويعد مركزه الأساسي اللعب في مركز الظهير الأيسر بعكس فؤاد، ولكن يتم تجاهله من قبل المدرب السويسري.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تجهيز كريم الدبيس والاعتماد عليه في المباريات تحسبا لغياب كريم فؤاد أو عمر كمال اللذين يجيدان اللعب في مركز الجبهة اليسرى، ويتم توظيفهما من قبل كولر في ذلك المركز، ويعانى عمر كمال عبد الواحد من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.