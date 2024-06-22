شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة فى المصري خلال ساعات لبحث آلية تسديد مستحقات البدوي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة خلال الساعات المقبلة، لبحث أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق البورسعيدي السابق وآلية التسديد.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري أن جميع المحاولات الودية لإقناع التونسي رامي البدوي، لاعب الفريق السابق، بتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادي باءت بالفشل، وبات النادي مطالباً بسداد تلك المستحقات التي تقارب نصف مليون دولار خلال ساعات حتى لا يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة بالكونفدرالية.

وكان عدد من لاعبي المصري الأجانب، وكذلك مسؤولو النادي، قد تواصلوا خلال الأيام الماضية مع البدوي، غير أن التونسي لم يستجب لتلك المحاولات.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وكان التونسي رامي البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 450 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.