شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام تفصل أنتونى موديست مهاجم الأهلي عن الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي ، من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية يونيو الجاري، وهي نهاية عقده مع النادي والذي ينتهي بتاريخ 30 يونيو الجاري، بعد تحفظ إدارة الأهلي على تجديد عقده حتى نهاية الموسم الجارى.

وكان مسئولو النادي الأهلي يرغبون فى بقاء وديست حتى نهاية الموسم الحالي دون الحصول على مقابل مالى والاكتفاء بالمكافآت المالية التي يحصل عليها، لاسيما أن اللاعب تقاضى راتبا كبيرا خلال الموسم الحالي وصل إلى 1.5 مليون دولار.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع وكيل موديست بشأن البقاء حتى نهاية الموسم لتعويض النقص العددي فى الخط الأمامي، خاصة بعد إصابة وسام أبو علي المهاجم الأساسي، وتراجع مستوى محمود كهربا، حيث يرغب وكيله فى الحصول على مقابل مالى جديد لاستكمال عقده، وهو ما يرفضه مسئولو الأهلي.

وانضم موديست للأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حرو ولكنه لم يثبت أوراق اعتماده بالقميص الأحمر ليتم الاستقرار على توجيه الشكر وعدم الرحيل، حيث كان ينص العقد المبرم بينه وبين الأهلي على التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائي حال وصول نسبة مشاركة اللاعب إلى 75% من عدد المباريات، وهو ما لم يتحقق.