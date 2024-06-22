يورو 2024.. قائد ليفربول يهاجم الحكام الإنجليز عقب إلغاء هدف هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم قائد منتخب هولندا ونادي ليفربول الأنجليزي فيرجيل فان دايك طاقم التحكيم الأنجليزي الذي قاد مباراة منتخب هولندا امام منتخب فرنسا مساء الجمعة ضمن مباريات يورو ٢٠٢٤ والتي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة لييبزيج بعد إلغاء هدف سجله منتخب هولندا في مرمى فرنسا بداعي التسلل .

وكان منتخب هولندا قد نجح في تسجيل هدف بتسديدة قوية من لاعب وسط البرتقالي سيمونز وسط فرحة عارمة للاعبي منتخب هولندا الا ان تلك الفرحة لم تدم طويلا بعد رفع راية التسلل على مدافع المنتخب الهولندي دامفريس الذي كان يقف في موقف تسلل لحظة تسديد الكرة امام مرمى منتخب فرنسا لكنه لم يكن مشتتا لتركيز الحارس الفرنسي وفقا لاراء لاعبي هولندا وقائد المنتخب فيرجيل فان دايك .

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة اسبن الإخبارية: اعتقد ان إلغاء الهدف لم يكن صحيحا على الإطلاق من جانب الحكم الأنجليزي أنتوني تايلور ولا من جانب حكم الفار الأنجليزي ايضا . دامفريس لم يكن يعيق ابدا حارس فرنسا ماينون عن التصدى لتسديد سيمونز لسبب بسيط هو عدم قدرته على الوصول للكرة ولذلك لم يبذل اي محاولة للوصول لها . اعتقد ان إلغاء الهدف لم يكن عادلا ابدا بالنسبة لنا .

اما رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي فقال : لا أدري السبب وراء إلغاء الهدف ولا أفهم لماذا ظل الحكم يستمع إلى الفار لمدة دقيقتين قبل اعلان تأييد التسلل ؟ طالما كان هناك كل هذا الجدل حول الهدف فكان لابد من احتسابه بكل تأكيد .

حصاد مباريات الجمعة في يورو 2024

شهدت مباريات أمس الجمعة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، قمة سلبية بين فرنسا وهولندا في غياب النجم كليان مبابي، بينما تألق منتخب النمسا بقيادة أرناتوفيتش، بالإضافة لانتصار منتخب أوكرانيا ببصمة هداف البطولة الحالي إيفان سكرانز على سلوفاكيا.

وتقدم لكم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" تقرير عن أهم لقطات وأبرز الأرقام التي شهدتها مباريات أمس الجمعة على النحو التالي:

أرقام سلبية في قمة فرنسا وهولندا بـ "يورو 2024"



للمرة الأولى تاريخيًا تنتهي مباراة رسمية بين منتخبي هولندا وفرنسا بالتعادل السلبي، حيث إن تاريخ مواجهات الديوك والطواحين لم يشهد سوى 3 تعادلات في لقاءات ودية فقط، ذلك بالإضافة إلى 16 انتصارًا لفرنسا و11 لهولندا.



حيث انتهت مباراة هولندا وفرنسا سلبيا، التي جمعت بين المنتخبين في إطار مواجهات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في يورو 2024، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يفشل فيها المنتخب الهولندي في التسجيل خلال آخر 19 مباراة له في دور المجموعات بأمم أوروبا.

بينما لم يفز منتخب فرنسا بأي من مبارياته السبعة الأخيرة، التي لم يشارك فيها كيليان مبابي أساسيًا، حيث حقق 5 تعادلات مقابل هزيمتين، كما لم يخسر المنتخب الفرنسي في آخر ثماني مباريات في دور المجموعات في بطولة أوروبا (فاز 4 وتعادل 4).

وشارك أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان في 13 مباراة في بطولة أمم أوروبا مع كتيبة الديوك، ليتساوى الثنائي مع لوران بلان وديدييه ديشامب، ويتفوق عليهما فقط كلا من الثلاثي ليليان تورام (16)، هوجو لوريس (15) وزين الدين زيدان (14) بمنافسات اليورو عبر التاريخ.

وبهذه النتيجة تحافظ هولندا على صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، وخلفها فرنسا بنفس الرصيد من النقاط في الوصافة.

ومن المنتظر أن تحسم الجولة الأخيرة مراكز التأهل في هذه المجموعة، حيث تواجه فرنسا نظيرتها بولندا، بينما تلتقي هولندا بالنمسا، في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

هداف أوكرانيا يدخل التاريخ أمام سلوفاكيا



أصبح الأوكراني إيفان سكرانز هو هداف اليورو الحالي برصيد هدفين بالتساوي مع جمال موسيالا لاعب ألمانيا.

حقق منتخب أوكرانيا فوزه الثاني فقط في آخر 10 مباريات له بدور المجموعات في يورو 2024، لكنه في الوقت ذاته فشل في الحفاظ على نظافة شباكه، للمباراة الثالثة عشر، حيث شهدت جميع مبارياته في تاريخ البطولة استقباله أهدافًا.

وفي المقابل فشل المنتخب السلوفاكي في الفوز بمباراتين متتاليتين أو الحفاظ على نظافة شباكه كذلك، في دور المجموعات من أمم أوروبا.

بأرقام مميزة.. النمسا تعيد أمجادها من جديد

تفوق منتخب النمسا على حساب بولندا، ليحقق نسبة فوز وصلت إلى 58% من مبارياتها الدولية التي لعبت الجمعة (22 من أصل 38)، وهو أعلى يوم للمنتخب النمساوي على صعيد نسبة الانتصارات.

ويعد ماركو أرناوتوفيتش، البالغ من العمر 35 عامًا و63 يومًا، ثاني أكبر هداف للنمسا في أي بطولة كبرى (اليورو أو كأس العالم)؛ فقط إيفيكا فاستيك كان أكبر سنًا (38 عامًا و257 يومًا) عندما سجل في بطولة أمم أوروبا عام 2008، والذي جاء هدفه أيضًا من ركلة جزاء ضد بولندا.

وسجل كريستوف بومجارتنر في نسختين مختلفتين من بطولة أمم أوروبا، ليصبح أول لاعب نمساوي ينجح في ذلك، بينما كان هدف جيرنوت تراونر في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف لمنتخب النمسا على الإطلاق في بطولة اليورو، وهو الأسرع في أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1954، عندما سجل المنتخب هدفين خلال الدقائق الأربع الأولى ضد تشيكوسلوفاكيا.