الامارات | الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي.. "مسألة كرامة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، عزم فريق "القلعة البيضاء" عدم لعب مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الأهلي الثلاثاء المقبل تحت أي ظرف، ما لم يتم استكمال مؤجلات الدور الأول وهو الشرط الوحيد.

وقال سالم في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، إن: " الفريق لن يلعب المباراة المقبلة أمام الأهلي تحت أي ظرف"، مؤكداً، إنها: "مسألة كرامة ورد اعتبار لنادي الزمالك"، وأن: "الأهلي ليس طرفاً في هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال، والقرار نهائي ومحسوم".

وسبق لنادي الزمالك، إصدار بيانٍ رسمي للاعتراض على عدم انتظام مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وعدم تكافؤ الفرص نتيجة عدم استكمال باقي منافسات الدور الأول حتى الآن.

وفي السياق ذاته علق رئيس الزمالك حسن لبيب في هذا الصدد، بقوله: "لن نقل اننا لن نلعب مباراة الأهلي فقط، ولكننا لن نخوض أي لقاء بشكل عام في الدور الثاني لحين استكمال باقي المؤجلات أولاً، وهذا قرار نهائي".

ويذكر أن الزمالك سبق أن انسحب أمام الأهلي في فبراير من عام 2020 اعتراضاً على إقامة اللقاء وقتها قبل مباراتين حاسمتين ضد الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.