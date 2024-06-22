الامارات | موقف ريال مدريد من انتقال جولر إلى ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد الطلب على لاعب ريال مدريد الشاب أردا جولر صانع ألعاب المنتخب التركي بعد تألقه في بطولة كأس أوروبا الجارية حالياً في ألمانيا، إذ استفسر ليفربول الإنجليزي وريال سوسييداد الإسباني عن إمكانية الحصول على خدمات جوهرة ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدرب الريال كارلو أنشيلوتي، ومسؤولي الملكي يتمسكون تماماً ببقاء جولر مع الفريق في الموسم المقبل، ويرفض كل عروض رحيل جولر، ويؤكد أنه لا يوجد شك بشأن بقائه، كما أن اللاعب يتمسك بالفكرة نفسها.

وأوضحت أن الشكوك حول المساحة التي سيحصل عليها جولر في مباريات الموسم المقبل لا تثير القلق، لأن أنشيلوتي يدرك جيدا إمكانات اللاعب.

ويتوقع ريال مدريد أن تتكرر العروض الراغبة في التوقيع مع جولر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا استمر في تقديم نفس المستوى خلال مباريات يورو 2024.