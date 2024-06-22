شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستعيد عمرو السيسى قبل مواجهة الإسماعيلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

عاد عمرو السيسى، لاعب خط وسط فريق مودرن فيوتشر ، إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإسماعيلى غداً، فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وذلك عقب انتهاء الإيقاف.

وغاب عمرو السيسى عن مواجهة فريقه السابقة أمام سيراميكا بسبب الإيقاف والتي حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز بهدف دون رد.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى غداً ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي تقام باستاد السلام في الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 38 نقطة.