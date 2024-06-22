نجم الزمالك السابق لـ "الخليج 365" :قرار المجلس بلا فائدة.. وجوميز عاجبني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أشاد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بالبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مضيقا أن قرار المجلس بعدم خوض لقاء القمة بلا فائدة.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة عبر " الخليج 365" :" الزمالك قدم مباراة جيدة للغاية أمام فاركو، اللاعبون خاضوا اللقاء بتركيز كبير على الرغم من وجود غيابات في الكثير من المراكز، ولكن جوميز بدأ في تجربة بعض اللاعبين الصغار أمثال عمار ياسر ومحمد السيد من أجل اكسابهم الثقة، والمدرب البرتغالى أعجبني للغاية بكل صراحة".

وأضاف نجم الأبيض السابق :"قرار مجلس الزمالك بعدم خوض مباراة القمة قرار صعب ومشكلة كبيرة، لأن الجماهير ستقوم بالضغط على الإدارة بحكم انه لابد من تطبيق القرار، وبالتالى أصبح لديك أزمة ومشكلة في الدوري".

وتابع :"الزمالك لو انسحب من مباراة القمة ولعب المباريات التالية فبالتالى ستكون مشكلة بلا فائدة، ولكن بالطبع الجماهير تنتظر رد قوي من مجلس الإدارة والفريق دخل نفسه في أزمة".

واختتم حديثه قائلا:"لا أعلم كيف سيتم حل المشكلة، وكذلك عدم خوض اللقاء هيتسبب في مشكلة آخري لبيراميدز بعدما كان يطمح أن يفوز الفارس الأبيض على الأهلي ويعطل مشوار الأحمر في جدول الدوري، وأتمني أن يتم حلها على خير".