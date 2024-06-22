شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى رجل مباراة طلائع الجيش وسموحة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال مصطفى البدرى مهاجم فريق سموحة جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة له، وذلك عقب تسجيله هدفا والظهور الجيد أثناء سير اللقاء.

وحسم التعادل الايجابى بهدفين لكل فريق مواجهة نتيجة طلائع الجيش وسموحة في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وأحرز أهداف المباراة كل من: محمد دياب في الدقيقة 11 وعمر السعيد في الدقيقة 70 لصالح طلائع الجيش، ومصطفى البدرى في الدقيقة 36 وعبد اللطيف بن قاسو في الدقيقة 48 لصالح سموحة.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" عقب ارتفاع رصيد للنقطة 34 نقطة، بينما تقدم سموحة للمركز الخامس برصيد 39 نقطة.