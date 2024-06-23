شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن غياب 7 لاعبين عن مباراة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب سبعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على استاد برج العرب.

ويغيب أمادو با وسمير فكري، اللذان حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.

فيما تضم قائمة المصابين حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يغيب حسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.