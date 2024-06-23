"لن يغادر قطر".. الكشف عن فريق بغداد بونجاح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الشمال القطري، التعاقد مع النجم الجزائري بغداد بونجاح، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السد القطري.

وكان بونجاح أعلن رحيله عن السد القطري بشكل رسمي بنهاية الموسم المنقضي 2023-2024، بعد ما يقرب من 8 سنوات داخل صفوف الفريق القطري.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الشمال القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "السيد إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال، يعلن التعاقد مع النجم بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري، لتدعيم صفوف فريق الكرة".

وأنهى فريق الشمال الدوري القطري الموسم الماضي، في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.



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