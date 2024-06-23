اخبار الرياضه

"لن يغادر قطر".. الكشف عن فريق بغداد بونجاح الجديد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الشمال القطري، التعاقد مع النجم الجزائري بغداد بونجاح، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السد القطري.

وكان بونجاح أعلن رحيله عن السد القطري بشكل رسمي بنهاية الموسم المنقضي 2023-2024، بعد ما يقرب من 8 سنوات داخل صفوف الفريق القطري.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الشمال القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "السيد إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال، يعلن التعاقد مع النجم بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري، لتدعيم صفوف فريق الكرة".

وأنهى فريق الشمال الدوري القطري الموسم الماضي، في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.


أقرأ أيضاً
نجم الزمالك السابق لـ "الخليج 365" :قرار المجلس بلا فائدة.. وجوميز عاجبني لهذا السبب

"لا تراجع ولا استسلام".. كيف علق الجمهور على رفض الزمالك خوض مباراة الأهلي؟

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا