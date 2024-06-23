شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الأهلي فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 12:30 ص

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز الاستعداد لخوض مباراة القمة أمام الأهلى، بعدما حقق الفارس الأبيض فوزاً على فاركو بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاهلى بشكل جيد للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام الاهلى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الأهلى في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والاهلى في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 18.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والأهلى في الدوري

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالجولة .

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.