شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"34" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عمر السعيد ، مهاجم نادى الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم 34، حيث ولد فى 23 يونيو عام 1990، فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الزرقاء حتى صيف 2013، وانضم إلى فريق مصر المقاصة وشارك فى 6 مباريات ولم يسجل، قبل أن يلتحق بوادى دجلة، ليشارك فى 12 مباراة سجل خلالها هدفين.



انضم عمر السعيد إلى الإنتاج الحربى فى موسم 2016، ليبدأ فصلا مهماً فى مسيرته الكروية، ليشارك فى 39 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً، ثم انضم إلى فريق الجونة ليشارك فى 42 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.



فى موسم 2019 التحق عمر السعيد بنادى الزمالك ليشارك فى 83 مباراة بإجمالى 4468 دقيقة لعب سجل خلالها 15 هدف وصنع 10 أهداف أخرى ، واستطاع أن يحصد مع الزمالك بطولة الدوري و كأس مصر والكونفدرالية وكأس السوبر المصرى وكأس السوبر الأفريقى.



ثم انتقل بعدها لصفوف مودرن فيوتشر الذى اعاره لصفوف طلائع الجيش لمدة 6 شهور في الميركاتو الشتوى الماضي.