مدحت شلبي يفتح النار على الأهلي والزمالك واتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - فتح الإعلامي الرياضي مدحت شلبي النار على الأهلي والزمالك واتحاد الكرة بسبب أزمة الدوري والمباريات المؤجلة، وقرار إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض مباراة القمة.

وقال مدحت شلبى في تصريحاته عبر قناة MBC ببرنامج يا مساء الأنوار: " الأهلي و الزمالك بيصدروا بيانات لترضية الجماهير فقط لا غير عبر منصات السوشيال ميديا ".

وأضاف: " رسالتي لنادي الزمالك و الأهلي، أنتم وافقتم على النظام الحالي و على المؤجلات من أول الموسم ".

وتابع: " الزمالك لو كنتوا عايزين تعترضوا كنتوا اعترضتوا من اليوم الاول مش لما تتراجع النتائج تعترض و تقول مش هلعب ".

واختتم: " هو فىه كده يا جماعة؟! ١٤ مباراة تؤجل للأهلى و ١٤ مباراة تؤجل للزمالك ؟؟! مابنشوفش الكلام ده في أي دوري في العالم .. حذرت قبل كده من "طنط عواطف" هي السبب في اللي وصلنا له... المباريات تؤجل بمكالمة تليفون.