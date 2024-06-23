التشكيل الرسمي لمباراة المكسيك ضد جامايكا في بطولة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب المكسيكي نظيره منتخب جامايكا اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "إن أر جي" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل منتخب المكسيك اللقاء بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: جونزاليس.

- خط الدفاع: سانشيز، مونتيس، فاسكيز، أرتياجا.

- خط الوسط: ألفاريز، بينيدا، تشافيز.

- خط الهجوم: أنتونا، خيمينيز، كينيونيس.

وجاء تشكيل منتخب جامايكا كالتالي:

- حراسة المرمى: جاميل وايت.

- خط الدفاع: برنارد، بينوك، لاتيبودير.

- خط الوسط: ليمبيكيسا، بالمر، بوبي ريد، جريجوي لي.

- خط الهجوم: نيشولسون، أنطونيو، جواي.

ويشارك منتخبا المكسيك وجامايكا في المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، رفقة كلا من "الإكوادور وفنزويلا".

إقرأ أيضًا:

فنزويلا تستغل النقص العددي وتقلب الطاولة على الإكوادور

تأهل البرتغال وعودة بلجيكا.. نتائج مباريات يورو 2024 والدوري المصري