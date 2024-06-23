"لا تراجع ولا استسلام".. كيف علق الجمهور على رفض الزمالك خوض مباراة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصدر هاشتاج "ندعم قرارات إدارة الزمالك" وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة الأخيرة بين الفريق الأبيض واتحاد الكرة.

وأعلن نادي الزمالك أنه لن يخوض أي مباريات في الدور الثاني، قبل أن تلعب جميع الأندية مؤجلات الدور الأول، ومن بينهم لقاء الأهلي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر أحد جماهير نادي الزمالك: "لا تراجع ولا استسلام، كلنا ف ضهرك يا لبيب"، وأضاف آخر: "الزمالك أولا وأخيرا وراكوا للنهاية".

وكتب أحد الجماهير: "رابطة مشجعي الزمالك الرسمية بالإمارات تدعم قرارات مجلس إدارة الزمالك، وكلنا في ظهر الكيان"، وعلق آخر: "الله أكبر لأول مرة جمهور الزمالك مجتمعا مع مجلس الإدارة".

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